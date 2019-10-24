Анкара, , 09:00 — REGNUM В период с 1 января по 30 октября 2019 года правоохранительные органы Турции арестовали свыше 90 тыс. нелегальных мигрантов, об этом 24 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Непрекращающиеся внутренние конфликты на Ближнем Востоке и севере Африки продолжают служить источником нескончаемого потока беженцев, мечтающих проникнуть на территорию Евросоюза.

В 2016 году в Турции были задержаны порядка 30 тыс. беженцев, в 2017 году — свыше 47 тыс., а в 2018 году уже порядка 75 тыс.

2019 год продолжил эту тенденцию.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

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