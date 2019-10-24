Киев, , 08:49 — REGNUM На территории пяти областей Украины горят торфяники, сообщили 23 октября в пресс-службе правительства Украины.

«Сейчас осуществляется тушение шести очагов тления торфа в Житомирской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областях на общей площади 9,68 гектара», — сказано в сообщении.

К тушению пожаров привлечены 79 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, а также 26 единиц техники.

Напомним, ранее украинские специалисты опровергли наличие смога над территорией страны.

Как сообщало ИА REGNUM, специализированный ресурс AirVisual показал, что уровень загрязнения воздуха в Киеве является опасным для здоровья жителей города.

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