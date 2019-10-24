Киев, 24 октября 2019, 08:49 — REGNUM На территории пяти областей Украины горят торфяники, сообщили 23 октября в пресс-службе правительства Украины.
К тушению пожаров привлечены 79 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, а также 26 единиц техники.
Напомним, ранее украинские специалисты опровергли наличие смога над территорией страны.
Как сообщало ИА REGNUM, специализированный ресурс AirVisual показал, что уровень загрязнения воздуха в Киеве является опасным для здоровья жителей города.
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