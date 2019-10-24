Благовещенск, , 08:44 — REGNUM Детские сады в селе Ивановка Ивановского района Приамурья из-за ухудшения качества воды пришлось временно закрыть, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как рассказал изданию АмурИнфо глава Ивановского района Владимир Кондратьев, плохое качество воды было выявлено в результате проведённого исследования. Отклонения по качеству возникли по биологическим показателям. Всего свою работу прекратило три детских сада.

«Были проведены положенные мероприятия, и планируется, что сады возобновят работу в понедельник, 28 октября», — пояснил глава района.

В настоящее время проводится промывка водопровода, его хлорирование.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема поборов в детских сада Приамурья дошла до губернатора Василия Орлова — люди пожаловались главе региона.