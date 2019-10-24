Ессентуки, Ставропольский край, , 08:23 — REGNUM Школьник попал под колеса «Газели» в городе Ессентуках в Ставропольском крае. С многочисленными травмами 13-летний мальчик доставлен в реанимацию, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло накануне, 23 октября, около 13:00. По предварительным данным, водитель «Газели» сбил подростка, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

По информации управления, за рулем грузовой машины находился 26-летний водитель. Отмечается, что в момент аварии мужчина был трезв, злостным нарушителем правил дорожного движения не является. По факту происшествия проводится проверка.

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