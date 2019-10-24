Самара, , 08:20 — REGNUM Двое несовершеннолетних в Самаре признаны виновными в сбыте наркотиков. Об этом 23 октября сообщает пресс-службу СУ СК РФ.

Во время судебного заседания было установлено, что с прошлого года подростки через интернет сбывали наркотики. Всего им удалось реализовать порядка 3,5 грамм наркотического средства, которое содержит производное наркотического средства «N-метилэфедрон».

Более того, стражи порядка изъяли у подозреваемых наркотики, общей массой более 15 грамм, которые они также планировали сбыть.

Федеральный суд Промышленного района Самары признал несовершеннолетних виновными в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и девяти преступлениях, предусмотренных п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года каждому, с отбыванием наказания в воспитательной колонии.