Винница, Украина, , 08:16 — REGNUM В Винницкой области Украины возле села Писаревка столкнулись два легковых автомобиля, сообщили 23 октября в Национальной полиции области.

По последним данным, 52-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21 093» допустил ошибку во время обгона, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Audi A6. В результате столкновения погибли водители автомобилей, а также 27-летний пассажир «ВАЗ 21 093».

Полиция расследует обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возле Николаева легковой автомобиль столкнулся с фургоном. В результате погиб один человек, семеро получили травмы.

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