Зея, Амурская область, , 08:15 — REGNUM В городе Зея молодой самец косули, спасаясь от бродячих собак, забежал на стадион, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В местных социальных сетях жители Зеи активно обсуждают происшествие, подмечая, что косуля была вся в крови — по всей видимости или ободралась обо что-то, или подрали бродячие собаки.

Специалисты управления по охране животного мира по Приамурью выехали на стадион, поймали косулю и выпустили за городом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге участились случаи выхода лисиц к людям в поисках еды, специалисты просят не помогать животным, чтобы они возвращались в привычную среду обитания.