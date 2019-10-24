Кемерово, , 08:08 — REGNUM В Кузбассе началась доследственная проверка по факту смерти мужчины, на которого напал медведь, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР РФ.

Напомним, ранее в Топкинском районе Кузбасса было обнаружено тело мужчины, на которого напал медведь.

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«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшего. Также следствию предстоит установить, имелись ли у потерпевшего все необходимые документы на охоту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тело мужчины обнаружил его сын, который отправился на поиски отца со знакомым. В лесу они увидели медведя, который шёл на них. Они выстрелили в животное и успели забраться на дерево. После чего позвонили егерю и попросили помощи. Позже охотоведы обнаружили застреленного медведя, а недалеко от него тело 64-летнего мужчины с ранами от нападения животного.