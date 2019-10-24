Благовещенск, , 07:54 — REGNUM Глава администрации Восточного сельсовета Октябрьского района Приамурья задержан при получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета по Амурской области.

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Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый, зная, что местный фермер использует земельный участок для сельскохозяйственных нужд в отсутствие законных оснований, потребовал от него взятку в размере 200 тыс. рублей за непринятие мер по прекращению пользования фермером указанной землей. После задержания он был помещён в следственный изолятор.

Как сообщало ИА REGNUM, за получение взятки в Красноярске задержан чиновник районной администрации.