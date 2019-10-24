Шанхай, Китай, , 07:45 — REGNUM Два человека стали жертвами ДТП в Шанхае, сообщает 24 октября газета China Daily.

Инцидент произошел на улице Чжаншацзян в Шанхае после того, как белый седан протаранил несколько автомобилей. Помимо двух погибших пострадали еще 12 человек. Водитель был задержан, инициировано расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в китайской провинции Аньхой десять человек погибли в результате ДТП с участием 17 автомобилей

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами ДТП с участием 17 машин в Китае стали как минимум десять человек