Чернушка, Пермский край, , 07:39 — REGNUM В городе Чернушка Пермского края вечером 23 октября произошел пожар МБОУ «Кадетская школа» по ул. Луначарского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Из-за ЧП пришлось эвакуировать из здания более 200 человек: учеников, родителей, педагогов и техперсонал. Очаг возгорания находился между вторым и третьим этажом. Когда пожарные приехали, то оказалось, что персонал школы самостоятельно ликвидировал огонь с помощью огнетушителя.

По данным пермского МЧС, погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 0,5 квадратных метра. На сигнал тревоги отреагировали пять боевых пожарных расчетов, которые выезжали на место ЧП.

«В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы проводится проверка. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются», — отметили в ведомстве.

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