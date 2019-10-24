Петропавловск-Камчатский, , 07:39 — REGNUM Камчатский вулкан Ключевская сопка выбросил столб пепла высотой в 6000 метров над уровнем моря, сообщает пресс-служба управления МЧС по Камчатскому краю.

Сообщается, что шлейф пепла распространился на северо-восток от вулкана. По данным МЧС, населенные пункты на пути шлейфа отсутствуют, также отсутствуют и маршруты воздушных судов. Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. При этом в ведомстве не исключают выпадения пепла в Усть-Камчатском районе края в случае смены направления ветра.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой 3500 метров. Вулкану был присвоен оранжевый код авиационной опасности. Пеплопада на пути следования шлейфа не было зафиксировано.

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