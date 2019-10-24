Владивосток, , 07:26 — REGNUM Водитель большегрузного автомобиля, приехавший во Владивосток из Самарской области, на улице Алеутской снёс декоративные столбики и цепи ограждения, перепутав дороги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД Владивостока, водитель 1983 года рождения перепутал улицы и въехал на участок с односторонним движением, против движения. Осознав свою ошибку, развернулся, повредив при этом элементы придорожной архитектуры и не желая нести за это ответственность, скрылся с места происшествия.

Его машина была остановлена в Артёме, сейчас ему грозит штраф, лишение водительских прав и возмещение причинённого им ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске грузовик потерял прицеп, который по инерции снёс автовышку.