Красноярск, , 07:27 — REGNUM В Красноярске полиция и волонтеры ищут пропавшего 23 октября 13-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Сообщается, что Сергей З. 2006 года рождения ушел из школы в районе ДК «1 мая» 23 октября после окончания занятий и не приходил домой. По описанию матери, Сергей был одет в серую куртку, спортивный костюм, темные штаны, черную шапку и черные ботинки. Мальчик выглядит на 12−13 лет, рост 125−135 см.

Полицией были организованы поисковые группы из сотрудников и жителей района. В настоящее время проверяются места возможного нахождения подростка, опрашиваются родственники и знакомые.

Ранее Сергей из дома не уходил, на учете в органах внутренних дел мальчик и его семья не состоят.