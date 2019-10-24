Красноярск, , 07:07 — REGNUM В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски пропавших без вести в результате прорыва дамбы. Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, на 24 октября по-прежнему остается неизвестной судьба троих человек.

За минувшие сутки спасатели осмотрели осушенные территории, созданные с помощью временных дамб, проверили иловые массы, разобрали завалы ручным методом.

Наземная группировка обследовала 3 км береговой линии реки Сисим, кинологи — 9 тыс. кв. м прилегающей к реке территории.

Поисковые работы продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Курагинском районе Красноярского края в результате прорыва каскада дамб на территории золотодобывающего рудника погибли 17 человек, пострадали более 40 человек. Пропавшими без вести остаются три человека. В Курагинском районе действует режим ЧС. Возбуждено уголовное дело.

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