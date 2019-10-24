Южно-Сахалинск, , 06:59 — REGNUM Прицеп оторвался от грузовика КамАЗ и снёс автовышку на въезде в Южно-Сахалинск, сообщает АСТВ.

Сообщается, что прицеп оторвался у грузовика во время движения. В результате этого прицеп снёс автовышку на въезде в город. Сам автомобиль после удара вылетел в кювет. Отмечается, что в ходе ДТП пострадавших не было. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября бронемашина столкнулась с автомобилем в Костроме. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало.