Владивосток, , 06:48 — REGNUM Во Владивостоке организована доследственная проверка по факту смерти двух человек в результате пожара на кладбище. Об этом 24 октября cообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Как уточнили в ведомстве, при тушении пожара в подсобном помещении по улице Патрокл в районе кладбища были обнаружены тела двух мужчин. Ещё один мужчина пострадал и был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

По предварительным данным следствия, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём во время распития спиртных напитков. В рамках проверки назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, следователями опрашиваются свидетели произошедшего.

Напомним, ранее в управлении МЧС по Приморскому краю сообщили о гибели трёх человек в результате пожара в двухэтажном здании на территории кладбища во Владивостоке.

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