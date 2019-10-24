Шанхай, Китай, , 06:45 — REGNUM Правительство Шанхая завершило расследование об обрушении фабричного здания, которое произошло 16 мая, сообщили в муниципальном бюро по чрезвычайным ситуациям города, передает 23 октября агентство Синьхуа.

Здание обрушилось в шанхайском районе Чанпин, унеся жизни 12 человек. Еще 10 человек получили серьезные ранения. Прямой экономический ущерб составил около 34,3 млн юаней ($4,85 млн).

Расследование показало, что непосредственной причиной случившегося стало отсутствие достаточного укрепления несущей стены во время проведения строительных работ, а также пересечение строительной зоны с местом проживания рабочих.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате обрушения фабрики в Шанхае погибли 10 человек