Мехико, , 06:13 — REGNUM Легкомоторный самолет Cessna разбился в мексиканском штате Мичоакан на западе страны, сообщает пресс-служба генпрокуратуры Мексики на официальной странице в Twitter.

«По предварительным данным, авиапроисшествие унесло жизни пятерых человек», — говорится в сообщении.

Авария произошла в муниципалитете Мадеро на западе Мексики. По предварительной версии, самолет следовал в город Акапулько из штата Дуранго. В настоящее время генпрокуратура ведет расследование крушения самолета. Причины авиакатастрофы пока не называются.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября легкий самолет потерпел крушение в городе Хухуди в ЮАР. Воздушное судно упало между двумя домами, повредив жилища и гараж. В результате авиапроисшествия погиб пилот самолета, его пассажир получил тяжелые травмы.

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