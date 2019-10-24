Петропавловск-Камчатский, , 05:59 — REGNUM По факту смерти младенца на борту самолёта министерство здравоохранения Камчатки проводит служебную проверку, сообщили корреспондент ИА REGNUM в пресс-служба правительства региона.

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«Необходимо восстановить хронологию событий, выяснить, какое оборудование и набор лекарств имела при себе бригада врачей в полёте, какие показатели были у пациента перед транспортировкой в Хабаровск и потом принимать решения», — прокомментировала ситуацию со смертью малыша министр здравоохранения Камчатского края Елена Сорокина.

Как сообщало ИА REGNUM, трёхмесячного мальчика из Петропавловска-Камчатского врачи везли в Хабаровск на операцию в центр сердечно-сосудистой хирургии.

Мама малыша обратилась с жалобой в министерство здравоохранения Камчатки и прокуратуру. Она считает, что ребёнку не обеспечили необходимые условия перевозки.