Владивосток, , 05:54 — REGNUM Поиски спасателями пропавшего водолаза во Владивостоке заняли двое суток. Молодой человек найден мёртвым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Приморскому краю.

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Молодой человек 1999 года рождения в районе посёлка Поспелово на острове Русский совершал погружения с аквалангом и пропал. Сообщение о его пропаже поступило в МЧС во вторник, 22 октября.

Для его поисков было выделено два плавсредства и 12 человек личного состава. На следующий день тело погибшего было обнаружено и поднято на поверхность. В настоящее время устанавливается причина гибели.

Как сообщало ИА REGNUM, родители погибшей в Якутии девочки избили спасателей, обвиняя их в затягивании сроков поисков.