Белая Гора, , 05:36 — REGNUM Спасатели Якутии эвакуировали 15 человек с судов, которые вынужденно встали на реке Индигирке в Абыйском районе республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации Службы спасения Якутии, 21 октября им сообщили, что несколько судов из-за мелководья и шуги встали на реке. Было принято решение отправить за людьми, которые находились на судах, вертолёт. 22 октября Ми-8 с тремя спасателями вылетел из Среднеколымска в посёлок Белая гора.

Суда были обнаружены в 138 километрах от Белой Горы.

В результате спасательной операции было эвакуировано 15 человек, которых и доставил в посёлок.

Как сообщало ИА REGNUM, реки Якутии прошедшим летом значительно обмелели, так на севшей на мель на реке Колыма барже замёрзли 80 тон овощей. Судно было частное.