Окленд, Новая Зеландия, , 05:05 — REGNUM Возгорание в конференц-центре New Zealand International Convention Centre в новозеландском Окленде локализовано спустя почти два дня, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что сотрудники пожарных служб останутся на месте происшествия до полной и окончательной ликвидации пожара. Компания Fletcher Building, занимающаяся возведением здания, заявила о намерениях провести расследование причин возгорания и провести оценку ущерба, нанесенного пожаром.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября сильный пожар разгорелся на крыше строящегося конференц-центра в городе Окленде в Новой Зеландии. В целях безопасности из здания эвакуировали сотни человек, прилегающие к центру улицы были перекрыты.

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