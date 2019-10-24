Искитим, Новосибирская область, , 04:51 — REGNUM В Новосибирской области вступил в силу приговор суда по делу о гибели пятерых детей в городе Искитиме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 3 декабря 2017 года при пожаре в частном трёхквартирном доме в посёлке Степной погибли пятеро детей, которые проживали вместе с отцом и его сожительницей. Взрослые успели выбраться.

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Приговором суда от 21 июня 31-летний отец детей был признан виновным в ненадлежащем исполнении своих родительских обязанностей.

«Суд установил, что мужчина ненадлежащим образом воспитывал своих шестерых детей, применял недопустимые методы воспитания, выражающиеся в пренебрежительном обращении с ними, физическом и психическом насилии над детьми, демонстрации неприязни к ним, проявлении антиобщественного, безнравственного поведения со своей стороны. Из материалов дела следует, что дети жили в антисанитарных условиях, без горячей воды и пр.», — уточняет прокуратура Новосибирской области. Отмечается, что из-за нарушения отцом правил пожарной безопасности в доме случился пожар, в котором погибли пятеро его детей, а он даже не попытался их спасти. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осуждённый подал апелляционную жалобу, но с его доводами апелляционная инстанция не согласилась, суд оставил приговор без изменений.

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