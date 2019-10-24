Олонец, Карелия, , 04:34 — REGNUM Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.

В ходе выступления медведь сначала выполнял команды дрессировщика, а затем внезапно набросился на него, повалил на землю и попытался укусить. Очевидцы произошедшего были напуганы и высказали возмущение тем, что при выступлении крупного и опасного животного зал не был огорожен от арены решеткой. В результате происшествия дрессировщик получит травмы от когтей медведя.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября медведь напал на двух смотрителей маяка на Камчатке. Один из них погиб на месте, второй получил травмы и был госпитализирован.

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