Благовещенск, , 04:42 — REGNUM Останки ещё 27 человек обнаружил на своём участке житель пригорода Благовещенска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Осенью 2018 года Виталий Кваша, разрабатывая свой участок земли для строительства дома, обнаружил в земле останки 23 человек, исследования которых провёл Следственный комитет. Выводы СК были неутешительными: все останки принадлежали людям, погибшим 80−100 лет назад в результате огнестрельных ранений, из чего был сделан вывод о том, что Виталий Кваша наткнулся на захоронение жертв политических репрессий. Ранее найденные останки были захоронены на городском кладбище.

Как пишет издание АмурИнфо, владелец участка, найдя останки ещё 27 человек, написал заявление в прокуратуру, а также в городскую администрацию, откуда его заверили, что как только он извлечёт из земли все останки, они будут перезахоронены на городском кладбище за счёт городской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, обнаруженные останки людей, проживавших на территории Приамурья в царское время, были перезахоронены на кладбище.