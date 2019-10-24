Кстовский район, Нижегородская область, , 04:09 — REGNUM В Нижегородской области громкий скандал, в котором фигурировала пожилая пациентка и врачи, закончился прокурорским представлением. Доставленную машиной скорой помощи женщину отказались вносить в здание и врачи ЦРБ, и сотрудники скорой, потому это пришлось делать её родственникам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Основанием для проверки стала публикация в СМИ, из которой следовало, что 80-летнюю жительницу Кстова оставили на улице из-за ремонта помещения местной больницы. Проверка показала, что ночью 28 сентября 2019 года в приёмный покой Кстовской центральной районной больницы обратилась женщина, которая попросила занести с улицы её бабушку. Последняя сама передвигаться не может, но ей требуется госпитализация. Из-за ремонта дороги перед входом и в связи с отсутствием ключей от лифта сотрудники в перемещении пенсионерки отказали. Бригада скорой помощи также не помогла в разгрузке пациента, и выносить из автомобиля женщину пришлось её родственникам.

Кстовский городской прокурор внёс главврачу больницы представление о нарушении норм действующего законодательства. Документ находится на рассмотрении.

Напомним, осенью 2019 года Нижегородская область попала в медиаповестку страны в связи с инцидентом с участием врачей-хирургов, в отношении которых было возбуждено уголовное дело. Медикам вменяли то, что они путём введения в заблуждение пациента, получили с него деньги за расходные материалы, которые должны были поставить бесплатно.