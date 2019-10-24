Паркланд, США, , 03:53 — REGNUM Шериф Скотт Исраэль округа Броуард, где в феврале 2018 года в школе Паркланда были убиты 17 человек, уволен со своего поста решением верхней палаты законодательного собрания штата Флорида, США. Об этом 23 октября сообщил телеканал CNN.

В ходе разбирательства было установлено, что Исраэль и его подчиненные недостаточно серьезно отнеслись к информации о потенциальной опасности Николаса Круза. Не лучшим образом проявил себя и вооруженный сотрудник управления шерифа, охранявший школу.

Тем не менее, Исраэль почти год после трагедии продолжал занимать свой пост. Позднее губернатор Флориды Рон Десантис временно отстранил шерифа от исполнения обязанностей, но уволить его окончательно мог только парламент штата.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 14 февраля 2018 года бывший учащийся школы Marjory Stoneman Douglas в Паркланде открыл стрельбу по учащимся и педагогам школы, в результате которой 17 человек погибли и столько же получили ранения. Стрелявший, 19-летний Николас Круз, был арестован. Теперь ему грозит смертная казнь.

В ходе расследования выяснилось, что полицейский охранник школы Скотт Петерсон не предпринял никаких действий, чтобы помешать убийце и, более того, во время стрельбы ушел подальше от учебного заведения.

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