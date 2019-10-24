Казань, , 03:30 — REGNUM Пожилую жительницу Казани доставили в больницу со следами избиения и от полученных травм она скончалась. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 82-летней погибшей задержан её сын. Расследование дела продолжается. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Женщина была прикована к кровати несколько месяцев и не могла самостоятельно обслуживать себя. Ухаживал за ней 61-летний сын. В один из дней он, будучи пьян, избил мать, после чего позвонил родственнице и попросил вызвать скорую помощь. Пострадавшую госпитализировать и 20 октября она умерла в медучреждении. Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. Вину фигурант признал лишь частично, заявив, что избил мать, потому что «устал за ней ухаживать».

Обстоятельства дела ещё предстоит выяснить, а в ближайшие дни подозреваемому будет избрана мера пресечения.

Напомним, в Альметьевске в октябре 2019 года 26-летний мужчина был осуждён к шести годам колонии строгого режима за убийство 75-летней женщины, которую он избил до смерти, будучи пьян.