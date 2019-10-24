Нижнекамск, Татария, , 03:20 — REGNUM В Нижнекамске (Татария) ревность закончилась семейной драмой — в одном из домов были обнаружены тела хозяйки квартиры со следами насильственной смерти и её супруга, который покончил с собой. По предварительной версии, причиной трагедии стала ревность мужчины, который в ходе ссоры убил жену. Расследование уголовного дела продолжается. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Трагедия произошла 22 октября в многоквартирном доме. Родственники семейной пары обеспокоились, что те не выходят на связь, а приехав к дому через окно первого этажа увидели мертвую женщину. Вызванные на место сотрудники правоохранительных органов, вскрыли двери и обнаружили два тела — 31-летней женщины и её 54-летнего мужа. По предварительной версии, причиной драмы стала ревность. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, тела отправлены на экспертизу.

Напомним, в октябре 2019 года ревность стала причиной трагедии в Набережных Челнах. Там мать двоих мальчиков, приревновав мужа к коллеге по работе, искалечила детей и отправила супругу окровавленные фотографии. Один из сыновей от полученных травм скончался на месте, а второй был доставлен в больницу и его жизни на сегодня ничего не угрожает. Погибшему ребенку было два года, выжившему — шесть лет. Попытка детоубийцы покончить с собой не удалась, из больницы, после того как оправилась от травм, её отправили в СИЗО.