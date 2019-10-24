Северо-Курильск, Сахалинская область, , 02:52 — REGNUM Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла высотой около 2,5 километров, сообщает пресс-служба Центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ по Сахалинской области.

Сообщается, что шлейф пепла начал распространяться к юго-востоку от вулкана на расстояние около пяти километров. Отмечается, что падения пепла в Северо-Курильске не зафиксировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жителей острова Парамушир нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 3200 метров. Пеплопада в Северо-Курильске зафиксировано не было, угроза жителям города отсутствовала.

Читайте ранее в этом сюжете: На Курильских островах активизировался вулкан Эбеко