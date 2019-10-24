Додома, , 08:47 — REGNUM Сезонные дожди привели к крупным стихийным бедствиям почти во всех странах Восточной Африки, в результате которых погибло 105 человек. Ливни привели к наводнениям, разрушению инфраструктуры и жилищных домов, перемещению местных жителей, уничтожению хозяйств, урожаев и т. д.

По информации танзанийского новостного издания HabariLeo, в связи с происходящим власти восточноафриканских стран призвали граждан принять меры предосторожности, чтобы избежать дальнейших серьезных последствий.

Бедствие затронуло пять стран Восточной Африки: Танзанию, Южный Судан, Кению, Уганду и Руанду. В Танзании в результате проливных дождей погибло 16 человек, девять из которых — дети в возрасте от 11 до 15 лет.

В Южном Судане от наводнений пострадали многие районы страны, особенно в штате Мабан, в котором из-за стихийного бедствия пострадали более 200 000 человек, включая беженцев. Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) заявило, что более 150 000 беженцев пострадали от затопления их лагерей. Кроме того, в стране были закрыты многие школы.

В Кении на прошлой неделе проливные дожди затронули районы Ньяли, Кисауни, Конгова, Каа Чонджо и многие районы центра города Момбаса. Также были перекрыты многие дороги. Метеорологическое управление Кении заявило, что в Найроби вскоре ожидается выпадение более 20 мм осадков в сутки, вследствие чего гражданам посоветовали принять соответствующие меры.

В угандийском отделении Красного Креста сообщили, что оползни и наводнения затронули различные районы округа Буламбули.