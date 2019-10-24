Пермь, , 01:28 — REGNUM Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в результате въезда автомобиля в здание поликлиники 23 октября в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По информации ведомства, инцидент произошёл возле здания детской поликлиники, расположенной по адресу: улица Лебедева, 42.

Женщина за рулём автомобиля Nissan Micra не справилась с управлением и выехала на обочину, где совершила наезд на мать с двумя малолетними детьми. После этого автомобиль врезался в здание, в результате чего водитель также пострадала.

Подробностей о состоянии пострадавших не приводится. Сообщается, что сотрудники полиции в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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