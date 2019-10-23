Калининград, , 23:45 — REGNUM Уголовное дело о халатности возбудили следователи в Калининграде по факту гибели задержанного мужчины от ожогов в отделении полиции. Об этом 23 октября сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета РФ по Калининградской области Наталья Гацко.

Следственный комитет Российской Федерации

Житель города Черняховка 36-ти лет был задержан за мелкое хулиганство и доставлен в дежурную часть отдела полиции по Московскому району Калининграда. По предварительным данным, мужчина вёл себя агрессивно, вывел из строя систему видеонаблюдения и повредил батарею центрального отопления. Из-за повреждения батареи задержанный получил обширный ожог, был госпитализирован, но спасти его медики не смогли.

По данным следствия, сотрудники отделения полиции не обеспечили нужного контроля за содержанием и поведением задержанного, что и стало причиной получения мужчиной ожога, не совместимого с жизнью.

По результатам доследственной проверки в связи с гибелью 36-летнего жителя области, следственными органами СУ СК РФ по региону было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз, идёт опрос свидетелей и выяснение обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проведении следователями в Калининградской области доследственной проверки в связи с гибелью от термических ожогов мужчины, доставленного за мелкое хулиганство в отделение полиции в Калининграде.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР в Калининграде проверит обстоятельства гибели задержанного от ожогов