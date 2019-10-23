Калининград, 23 октября 2019, 23:45 — REGNUM Уголовное дело о халатности возбудили следователи в Калининграде по факту гибели задержанного мужчины от ожогов в отделении полиции. Об этом 23 октября сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета РФ по Калининградской области Наталья Гацко.

Следственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации

Житель города Черняховка 36-ти лет был задержан за мелкое хулиганство и доставлен в дежурную часть отдела полиции по Московскому району Калининграда. По предварительным данным, мужчина вёл себя агрессивно, вывел из строя систему видеонаблюдения и повредил батарею центрального отопления. Из-за повреждения батареи задержанный получил обширный ожог, был госпитализирован, но спасти его медики не смогли.

По данным следствия, сотрудники отделения полиции не обеспечили нужного контроля за содержанием и поведением задержанного, что и стало причиной получения мужчиной ожога, не совместимого с жизнью.

По результатам доследственной проверки в связи с гибелью 36-летнего жителя области, следственными органами СУ СК РФ по региону было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз, идёт опрос свидетелей и выяснение обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проведении следователями в Калининградской области доследственной проверки в связи с гибелью от термических ожогов мужчины, доставленного за мелкое хулиганство в отделение полиции в Калининграде.

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