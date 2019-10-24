Санто-Доминго, 24 октября 2019, 08:41 — REGNUM В результате сильнейших дождей в провинции Сан-Хуан-де-ла-Магуана, Доминиканская Республика, обрушился мост, соединявший территории целого ряда общин. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.
На место происшествия уже направлены силы министерства общественных сооружений и коммуникаций.
Разрушенный мост являлся ключевым подъездным путём к району выращивания риса, фасоли и других продуктов сельского хозяйства. Именно поэтому жители провинции требуют его скорейшего восстановления.