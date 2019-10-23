Барселона, Испания, , 22:05 — REGNUM Один человек погиб, пятеро числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями в испанском автономном сообществе Каталония. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба службы Гражданской защиты.

Тело мужчины было обнаружено на одном из пляжей в провинции Барселона. По данным полиции, мужчину унесло течением, когда он попытался переставить свой автомобиль в муниципалитете Ареньс.

Два человека числятся пропавшими без вести в муниципалитете Вилаверд, здесь пропали 70-летняя женщина и её 40-летний сын. Ещё двое пропали в муниципалитете Ла-Эсплуга-де-Франколи. И ещё одного пропавшего, водителя грузовика, бельгийца по национальности, спасатели разыскивают в районе Ла-Эсплуга-де-Франколи.

Без электроэнергии остаются 10,5 тыс. человек. В провинции Барселона эвакуированы несколько десятков жителей, закрыты образовательные учреждения, частично разрушены 47 автомобильных дорог.

Больше всего от ливневых дождей, обрушившихся на север Испании 22 октября, пострадала провинция Таррагона. В область воздействия циклона попали и Балеарские острова. На острове Ибица пострадали, как минимум, три человека. В Каталонии 24 октября объявлен днём траура.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поднятии уровня реки По в Испании на 3,5 метра за сутки из-за ливней.

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