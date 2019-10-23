Кострома, , 21:19 — REGNUM Столкновение бронемашины и легкового автомобиля произошло в городе Костроме. Видео столкновения было выложено пользователями в социальной сети «ВКонтакте».

Необычная авария произошла на перекрёстке улиц Юрия Смирнова и Шагова около 16:30 мск 23 октября. По предварительным данным, бронемашина на большой скорости выехала на регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

Затем машину занесло, и она протаранила один из легковых автомобилей, стоявших на встречной полосе в ожидании зелёного сигнала светофора.

Информация о пострадавших и причинённом ущербе в настоящее время отсутствует. Обстоятельства происшествия уточняются.

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