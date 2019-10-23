Анкара, , 21:06 — REGNUM Российская гражданка из города Дегтярска Свердловской области Лаптева Н. впала в кому на одном из курортов Турции. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает Е1.RU.

Известно, что женщина прилетела на турецкий курорт Алания 6 октября вместе со своей дочерью. Через два дня туристка потеряла сознание возле бассейна после занятия аэробикой. Женщину доставили в клинику и сделали компьютерную томографию.

Дочь туристки рассказала, что вечером позвонили из госпиталя и сказали, что у Лаптевой было кровоизлияние в мозг и ее увезли в клинику Антальи.

Далее Лаптевой турецкие врачи провели операцию на открытом мозге. После операции женщину должны были перевести в реанимационную палату, но у нее поднялось давление.

Через два дня после операции Лаптеву ввели в искусственную кому.

Сейчас состояние пациентки оценивается как тяжелое. Лаптеву постепенно выводят из комы, но пока она не приходит в себя. Врачебный консилиум намерен сделать тесты на проверку, жив ли мозг российской гражданки.

Родственники Лаптевой столкнулись с финансовыми трудностями: страховая компания отказалась оплачивать расходы на лечение, так как причиной инсульта стало хроническое заболевание — аневризма, о наличии которой родственники не знали.

Семья пациентки получила разрешение на санитарный рейс, но его стоимость оказалась около миллиона рублей. Страховая отказалась оплачивать перевозку, однако и письменное подтверждение отказа предоставлять отказалась.

Пока копились эти административные вопросы, Лаптевой стало хуже. Теперь врачи не разрешают перевозку больной даже санитарным рейсом.