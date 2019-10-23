Анкара, , 21:55 — REGNUM Жительница Свердловской области была введена врачами в искусственную кому в Турции из-за кровоизлияния в мозг. Об этом 23 октября сообщает портал E1.RU.

Туристка прилетела в Аланию вместе с дочерью 6 октября. Через два дня женщина стала заниматься аэробикой возле бассейна и потеряла сознание. Гражданка России была госпитализирована в турецкую клинику, где ей сделали компьютерную томографию и диагностировали кровоизлияние в мозг.

Женщину перевели в клинику Антальи, где ей была сделана открытая операция на мозге. После этого по медицинским показаниям пациентку ввели в состояние искусственной комы. В настоящее время состояние женщины остаётся тяжёлым. Семья женщины столкнулась с финансовыми трудностями, так как страховая компания отказалась от выплат расходов на лечение, мотивируя это тем, что у женщины было хроническое заболевание, ставшее причиной кровоизлияния.

Кроме того, страховщики отказались оплачивать медицинский рейс в Россию, а на регулярный рейс не дал разрешение врач. Пока родственники решали проблемы со страховщиком, состояние пострадавшей ухудшилось настолько, что её уже нельзя перевозить санитарным рейсом.

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