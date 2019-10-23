Тобольский район, Тюменская область, , 20:39 — REGNUM В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области полагают, что причиной заболеваемости гаффской болезнью шести жителей деревни Ачиры могли стать токсины, которые получают рыбы с поеданием определённых водорослей. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач региона Галина Шарухо на пресс-конференции 23 октября.

Лабораторная мышь tiburi

Для установления причинно-следственной связи между рыбами, водорослями и заболевшими людьми будет проведена биологическая проба на мышах, и уже отобраны пробы воды и почвы для подробных исследований, которые будут проходить 17 дней.

Также сложно однозначно говорить о точности диагноза «гаффская болезнь», так как энтеропатогенная кишечная палочка также вызывает симптомы, схожие с этим редким заболеванием.

Напомним, вспышка гаффской болезни началась у жителей деревни Ачиры Тобольского района с 20 октября. К вечеру 23 октября сообщается о шести заболевших. В деревне Ачиры проживают около 400 человек.

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