Нижний Новгород, , 21:18 — REGNUM Подросток и десятилетний мальчик разыскиваются в Нижегородской области. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Согласно поступившим данным, мальчик десяти лет ушёл из дома 21 октября около 11:30 по местному времени. С тех пор о местонахождении ребёнка ничего не известно.

По данным полиции, мальчик ушёл в сопровождении своего друга, 15-летнего подростка. Сам подросток дома тоже не объявлялся. Уточняется, что до этого мальчик и подросток уже уходили из дома на длительный срок.

К поискам несовершеннолетних подключились сотрудники полиции, волонтёры поисково-спасательного центра «Рысь» и неравнодушные граждане. Приметы мальчика: рост 153 см, телосложение худощавое, короткие русые волосы, карие глаза. Одет в синюю парку, черные штаны, синие кроссовки. Особые приметы: шрам над бровью, скол на переднем зубе.

Всех, знающих что-либо о местонахождении пропавших, просят сообщить информацию по телефону 102.

Ранее ИА REGNUM сообщало о розыске девочки 2004 года рождения, которая пропала 21 октября в Туринске Свердловской области.

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