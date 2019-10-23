Сантьяго, , 20:21 — REGNUM Начало двухдневной общенациональной забастовки объявили главное объединение рабочих Чили и профсоюз работников медной промышленности страны. Об этом 23 октября сообщили журналистам представители обоих ведомств.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

К забастовке присоединились работники крупнейшей в мире медной компании Codelco. На странице в Twitter Федерации работников медной промышленности, представляющая сотрудников Codelco, опубликованы фотографии людей, несущих плакаты и транспаранты с лозунгами в поддержку протестных акций, которые проходят в Чили с прошлой недели.

Акции протеста проводят и другие общественные организации в Сантьяго и других крупных городах страны. Забастовка будет продолжаться 23 и 24 октября.

Участие сотрудников компании Codelco во всеобщей забастовке уже сказалось на мировом рынке меди. На бирже Comex отмечается понижение стоимости декабрьских фьючерсов на медь на 0,46%.

Напомним, акции протеста в Чили начались после повышения тарифов на проезд в метро. Изначально мирные акции переросли в столкновения с полицией и беспорядки. В настоящее время протестующие всё чаще выражают несогласие с политикой властей страны в социальной сфере. Властями, в свою очередь, был предпринят ряд шагов для стабилизации обстановки в стране, президент Чили Себастьян Пиньера выразил готовность властей к диалогу с протестующими. Однако демонстранты считают, что предпринятых мер недостаточно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество жертв в результате беспорядков в Чили достигло 18 человек. Среди погибших — один малолетний ребёнок.

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