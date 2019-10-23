Волгоград, , 19:38 — REGNUM 10 октября на имя директора ФСБ России Александра Бортникова было направлено заявление бывшего сотрудника ФСИН Романа Малакаева. В документе указывается на возможные преступления, связанные с незаконным получением социальных выплат по фальшивой инвалидности. Согласно заявлению, к этому были причастны бывшие преподаватели престижного учебного заведения Министерства внутренних дел — Волгоградской Академии МВД. В документе речь идет о бывшем руководителе кафедры боевой и физической подготовки полковнике И. Медведеве и его бывшем заместителе полковнике В. Кливоденко. В документе, в частности, утверждается:

В эксклюзивном интервью ИА REGNUM Р. Малакаев прокомментировал ситуацию:

«В один из дней подвыпивший Владимир Кливоденко спросил меня, как проходит моя служба? Я сказал, что уволился по выслуге лет. «Ну и лошок, — сказал он. — Мы вот уволились и купили себе инвалидности». Он имел в виду и себя и Медведева Игоря Михайловича, своего бывшего непосредственного начальника, полковника, начальника кафедры боевой и физической подготовки Волгоградской Академии МВД РФ. С его слов, они купили себе инвалидности на основании фиктивных военных травм. «Учись, сынок, как надо, — продолжал Кливоденко. — А не так как вы, 10 лет промотавшись по горячим точкам, увольняетесь по выслуге лет, а не по инвалидности».

Я не подал виду, насколько это меня, прошедшего несколько боевых командировок в горячие точки возмутило, и начал его расспрашивать о подробностях. Он мне рассказал, что они заплатили по 700 тысяч из миллиона, который причитался по единовременному пособию на основании военной травмы. Согласно его информации, сервис организован так, что все документы на инвалидность 2-й группы им доставили на дом. То есть 700 тысяч они отдали врачам ВВК, а потом получили миллион от государства. Заработок, по словам Кливоденко, составил 300 тысяч. Он так же сообщил, что схема рабочая, потому что часть денег уходит в Москву.

В 2013 и 2017 годах я обращался в Следственный комитет и Прокуратуру по Волгоградской области с информацией о совершенном преступлении. Результат нулевой. Из переписки с СУ СК России по Волгоградской области СО по Дзержинскому району сказано, что травма Кливоденко В. И, получена во время тренировочного сбора в период майских праздников с 3 мая по 9 мая 1978 г. Однако, запрос о предоставлении копии приказа, копии служебной кадровой книги с кодификацией номера приказа, копии командировочного удостоверения с отметками о прибытии/убытии с места командировки, выплат денежного содержания на командировочные расходы, материалов служебной проверки по факту полученной травмы, рапорта по факту травмы от сотрудника не предоставлено и не истребовано, что может свидетельствовать о формальном подходе к изучению и проверки данного факта.

Я вел бумажную войну с системой, получал отписки. Единственное, чего удалось добиться — в этих отписках был подтвержден факт получения и Кливоденко и Медведевым инвалидности. Следовательно, Медведев и Кливоденко нанесли единовременный урон по миллиону рублей каждый бюджету ведомства МВД. А затем, получая повышенную пенсию инвалида 2-й группы они продолжили наносить ущерб пенсионной системе РФ. Фактически Медведев, умерший в конце прошлого года, наносил ущерб пенсионной системе в течение 5-ти лет, а Кливоденко делает это до сих пор.

Самое важное, что разоблачение Кливоденко даст возможность разобраться с врачебной комиссией. Поскольку, если этот канал работал, что он продолжает действовать до сих пор. И если расследовать эти обстоятельства, что можно, опираясь на показания Кливоденко, выйти на всю цепочку должностных лиц, по которой идут коррупционные деньги. Теперь вся надежда на ФСБ.

Для ИА REGNUM ситуацию комментирует вице-президент Антикоррупционной академии Юрий Богословский:

У этого липового бриллианта множество граней. Согласно информации от информированного источника в ФСБ ещё одним из каналов паразитирования в системе высшего образования МВД на госбюджете являются диссертационные советы одной из профильных академий. Там на поток поставлена защита липовых диссертаций аспирантами под руководством «талантливых» преподавателей. Фактически никакой научной работы не ведётся. А для того, чтобы липовые защиты проходили гладко, в экспертные советы Высшей аттестационной комиссии (ВАК) внедрены представители этой академии.

Не стоило ли эту работу выполнить до проведения далеко небезболезненной и небесспорной пенсионной реформы? Возможно, учёт воистину астрономических размеров ущерба бюджету от коррупционного фактора и социального самозванства мог бы существенно повлиять на принятие крайне непопулярного решения о повышении пенсионного возраста и НДС. Не стоит ли правоохранительной системе сконцентрировать свои усилия на работе по этой проблеме, нежели проявлять избыточное усердие на пресечение её уличных протестных последствий?