Волгоград, 23 октября 2019, 19:38 — REGNUM 10 октября на имя директора ФСБ России Александра Бортникова было направлено заявление бывшего сотрудника ФСИН Романа Малакаева. В документе указывается на возможные преступления, связанные с незаконным получением социальных выплат по фальшивой инвалидности. Согласно заявлению, к этому были причастны бывшие преподаватели престижного учебного заведения Министерства внутренних дел — Волгоградской Академии МВД. В документе речь идет о бывшем руководителе кафедры боевой и физической подготовки полковнике И. Медведеве и его бывшем заместителе полковнике В. Кливоденко. В документе, в частности, утверждается:
«В 2012 году в доверительной беседе Кливоденко Владимир Иванович рассказал мне о том, что он и Медведев Игорь Михайлович заплатили каждый по 700 тысяч рублей доверенному лицу во военно-врачебной комиссии за военные травмы и инвалидности 2-й группы.
Со слов Кливоденко В.И., он в конце 1970-х годов перенёс сложнейшие операции на оба коленных сустава в больнице завода «Красный Октябрь» Краснооктябрьского района г. Волгограда и стал фактически инвалидом. Незаконным путём ежегодно проходил медицинскую комиссию ГУВД МВД прикрываясь лентой чемпиона мира по самбо, продолжая служить в органах внутренних дел, хотя должен был уволиться из органов внутренних дел сразу после операции на коленные суставы и получать гражданскую пенсию по инвалидности. Операцию ему сделали на коленные суставы из-за избыточного веса, а не в результате военной травмы. Регулярная, дважды в год сдача нормативов по физической подготовке Кливоденко В. И. была сфальсифицирована. Он рассказывал, что имеет сердечно-сосудистое заболевание: врождённый порок сердца. С таким заболеванием человек не годен к службе. Данный факт не был проверен, хотя сотрудники, кому было поручено данное дело, обязаны были проверить данный факт и медицинские организации предоставили бы им всю информацию. Согласно ст. 13 федерального закона № 3-ФЗ «О полиции»
В 2007 году ему было сделано эндопротезирование правого коленного сустава. Он, в очередной раз обманул наше государство, продолжая службу в органах внутренних дел, а уволился только в августе 2009 г.
Медведев И. М. при увольнении на пенсию оформил военную травму и получил инвалидность (2 группа), также как и Кливоденко В.И., в 2013 году. Эта травма со слов Кливоденко В. И. не является военной, так как он получил её не в служебное время и сам, будучи за рулём, был виноват в ДТП на трассе Волгоград — Ростов-на-Дону. Приказа начальника Волгоградской Академии МВД РФ на командировку Медведева И.М. со слов Кливоденко В.И. изначально не было. Кливоденко В.И. рассказал мне, что водитель ЗИЛ-130 в ДПТ виноват не был, что Медведев И.М. договорился с водителем о том, чтобы водитель ЗИЛ-130 взял на вину на себя. Никто из сотрудников не истребовал и не ознакомился с материалами служебной проверки по факту ДТП и не разговаривал с водителем ЗИЛ-130.
Медведев И.М. после черепно-мозговой травмы, полученной в автомобильной аварии в 2000 году, регулярно (дважды в год) сдавал нормативы по физической подготовке. По состоянию здоровья он не мог фактически сдать ни один легкоатлетический норматив, предусмотренный приказом МВД по физической подготовке, и проводить занятия по боевой и физической подготовке, показывая приемы самбо. Значит, нормативы были сфальсифицированы. На основании данного факта Медведев И. М. должен был быть уволен из органов внутренних дел ещё в 2000 году.
Со слов Кливоденко В.И., получение военных травм и инвалидностей по 1-й, 2-й, 3-й группе поставлено на поток, и этот конвейер действует по настоящее время.
На данный момент Медведев И.М. уже умер, так и не понеся заслуженного наказания.
Огромная просьба посодействовать в реализации данной информации с целью пресечения незаконного канала вывода денежных средств из федерального бюджета и ведомственного бюджета МВД РФ по Волгоградской области направленных на выплаты по липовым военным травмам и инвалидностям бывшим сотрудникам полиции и привлечении виновных к уголовной ответственности.
В эксклюзивном интервью ИА REGNUM Р. Малакаев прокомментировал ситуацию:
Для ИА REGNUM ситуацию комментирует вице-президент Антикоррупционной академии Юрий Богословский:
Выявленные в Волгоградской Академии МВД факты коррупционного получения фальшивой военной инвалидности несомненно нуждаются в тщательной проверке. Была бы на то воля правоохранительной системы. И речь идёт не о единичном случае, обнародованном бывшим сотрудником ФСИН Романом Малакаевым. Полученная информация не могла оставить равнодушным этого боевого офицера, прошедшего несколько «горячих точек». А сколько случаев годами остаётся предметом корпоративного заговора молчания! При этом нельзя утверждать, что правоохранительная система бездействует. Тем не менее, неиссякаемый поток сообщений СМИ о пресечении злоупотреблений в этой сфере свидетельствует скорее о том, что созданная в лихие 90-е кормушка для фиктивных получателей социальных льгот продолжает действовать и оставаться серьёзным фактором теневой экономики.
Свежая новость о разоблачении в Санкт-Петербурге очередного самозванца, который получил социальные выплаты как заслуженный тренер в размере 900 тысяч рублей, обращает на себя внимание не только суммой ущерба городскому бюджету. Мошенник беспрепятственно конвертировал своё фальшивое удостоверение с течение почти десяти лет. Справедливость восстановлена? В конкретном случае. Как и в многочисленных разоблачениях мошенников, паразитирующих на социальном бюджете.
Но победная информация об очередном приговоре расхитителям социальных бюджетов скорее воспринимается как частное определение системе, которая годами борется с явлением, ею же и порождаемой. Особо ощутимый удар при этом наносится образу государства как гаранту социальной справедливости на фоне болезненной пенсионной реформы. И разоблачение отдельных социальных самозванцев вызывает закономерный вопрос о реальных объёмах теневой пенсионной системыза рамками официальной криминальной статистики.
В конце августа в Дагестане правоохранители обнаружили более двухсот случаев незаконного оформления пенсий. В республике регулярно обнаруживают и лжеинвалидов. Последний улов превысил 6000 человек. Безнаказанность и бесконтрольность при попустительстве прежних республиканских властей довела ситуацию в республике до абсурда. 28-летний заместитель главы села Кулецма Левашинского района Дагестана"состарил» себя на 34 года. Онпо поддельному паспорту завел трудовую книжку с записью о многолетней работе в колхозе. Размер незаконно полученной чиновником пенсии превысил 150 тысяч рублей."Приняты меры по наведению порядка в системе медико-социальной экспертизы. Выявленные факты признания инвалидами лиц, не имеющих на то медицинских показаний, позволили сохранить 1 млрд 700 млн рублей», — отметил Глава Дагестана Владимир Васильев, комментируя результаты организованной в республике тотальной проверки.
Но по реакции Волгоградского областного СК за сигнал Романа Малакаева признаков желания проявить волю в борьбе против этого явления не наблюдалось. Особенно настораживает, что сигнал пришёл из Академии МВД. Если факты подтвердятся, что возникнет закономерный вопрос о моральном и правовом облике сотрудников в «кузнице будущих кадров» для правоохранительной системы.
Можно утверждать, что если подойти к этой проблеме с принципиальностью дагестанского руководства, то, учитывая примерно 1/50 долю 3-миллионного населения республики в общем количестве жителей РФ, выявленные тотальной региональной проверкой проверкой врачебных комиссий 1,7 млрд рублей ущерба только по лжеинвалидности в масштабах страны можно смело умножать на 50.
К этому надо добавить и другие способы незаконного обогащения за счёт социальных бюджетов. Существует целая армия ряженных «афганцев» и участников вооруженных конфликтов на Северном Кавказе. В Туле и других регионах РФ аферисты зачастую маскируются под жертв радиоактивного заражения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и годами получают незаслуженные льготы и выплаты. В июне этого года в Брянской области по части 4 статьи 159.2 «Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой с особо крупном размере», был задержан пенсионер. Он подделал документы о своём участии во Второй Мировой войне и многие годы получал ветеранскую пенсию, чем нанёс ущерб Пенсионному фонду в 1,7 миллиона рублей. Закономерен вопрос: если одному лжеветерану удалось длительное время обманывать пенсионную систему, то не свидетельствует ли этот частный случай об общей проблеме? И почему это не воспринимается как сигнал правоохранительным органам к целенаправленному системному анализу причин и противодействию? Попытаемся восполнить этот «пробел».
Криминальная логика такого мошенничества предусматривает наличие соучастников в системе здравоохранения. Попасть под действие пресловутой статьи 159.2 УК «Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой с особо крупном размере"невозможно без помощи подельников в белых халатах. В феврале 2017 года в Костроме вступил в силу приговор по «делу врачей». Они за взятки от желающих получить лжеинвалидность изготавливали документы о лечении в Костромском кардиологическом диспансере. Дело было поставлено на конвейер. В результате незаконно была установлена инвалидность 57 лицам, которые облегчили бюджет на общую сумму свыше 10 миллионов рублей. Но при этом суд проявил странную гуманность в отношении коррумпированных врачей. Они отделались крупными штрафами и запретом занимать руководящие должности в медицинских учреждениях.
Но корень проблемы очевидно глубже. И его признаки обнаруживаются даже там, где под белыми халатами — погоны сотрудников военно-врачебных комиссий (ВВК) правоохранительных ведомств. Согласно исследованию, проведённому экспертами Антикоррупционной академии, на нелегальный поток поставлен процесс присвоения фальшивой военной инвалидности сотрудникам МВД, которые не участвовали в боевых операцияхи специфика службы которых даже в теории не могла привести к военной травме. Путём подкупа членов ВВК они получают незаконные пенсии по инвалидности и пользуются соответствующими льготами. Средний размер взятки, согласно неофициальным данным исследования, составляет от полумиллиона до 700 тысяч рублей, что в деталях подтверждается показаниями Романа Малакаева. Эта «инвестиция» окупается сразу получением единовременного пособия и в дальнейшем служит залогом ежемесячного незаконного обогащения за счёт государства, которое платит фальшивому военному инвалиду повышенную пенсию. Помимо этого прямого ущерба следует учесть стоимость льгот по оплате услуг ЖКХ и прочих социальных выгод, а также, что немаловажно дискредитацию образа офицера МВД.
У этого липового бриллианта множество граней. Согласно информации от информированного источника в ФСБ ещё одним из каналов паразитирования в системе высшего образования МВД на госбюджете являются диссертационные советы одной из профильных академий. Там на поток поставлена защита липовых диссертаций аспирантами под руководством «талантливых» преподавателей. Фактически никакой научной работы не ведётся. А для того, чтобы липовые защиты проходили гладко, в экспертные советы Высшей аттестационной комиссии (ВАК) внедрены представители этой академии.
Не стоило ли эту работу выполнить до проведения далеко небезболезненной и небесспорной пенсионной реформы? Возможно, учёт воистину астрономических размеров ущерба бюджету от коррупционного фактора и социального самозванства мог бы существенно повлиять на принятие крайне непопулярного решения о повышении пенсионного возраста и НДС. Не стоит ли правоохранительной системе сконцентрировать свои усилия на работе по этой проблеме, нежели проявлять избыточное усердие на пресечение её уличных протестных последствий?