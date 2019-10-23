Москва, , 19:07 — REGNUM Картину художника Александра Головина «Портрет Е. Татевосяна в бедуинской повязке», снятую с выставки в Третьяковской галерее после появления информации о том, что полотно было украдено из Национального музея в Грозном, владелец передаст музею в Чечне. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Третьяковской галереи.

Согласно сообщению пресс-службы, Государственная Третьяковская галерея, согласовав этот вопрос с Министерством культуры Российской Федерации выразила готовность немедленно передать спорную картину Александра Головина Национальному музею Чеченской Республики в городе Грозном.

Поясняется, что сотрудники галереи связались с последним владельцем картины и с Институтом реставрации им. И. Э. Грабаря, сотрудники которого в 1961 году реставрировали картину. Кроме того, администрация галереи находится в тесном контакте с дирекцией Национального музея Чеченской Республики, чтобы восстановить истину в этом деле.

Выяснилось, что архивы музея в Чечне сгорели во время военных действий, документации на картину нет. На самом холсте и на подрамнике инвентарного номера Национального музея Чечни обнаружить не удалось.

При этом были приняты во внимание публикации картины в 1987 году, как принадлежащей музею в Грозном, а также свидетельства очевидцев, на которые ссылается дирекция музея. Согласно им, с высокой долей вероятности можно утверждать, что произведение кисти Головина принадлежит Национальному музею Чечни.

Отмечается, что нынешний владелец картины письменно подтвердил своё намерение передать полотно Национальному музею Чечни.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении на выставке в Третьяковской галерее картины из собрания Национального музея Чечни. Первым о возможном происхождении полотна сообщил коллекционер Сергей Подстаницкий. Он утверждал, что картина пропала из музея в Грозном в 1994—1996 годах.

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