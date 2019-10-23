Кетовский район, Курганская область, , 18:38 — REGNUM Ситуация с трудоустройством медицинского персонала Чернавского диспансера находится под контролем правительства Курганской области, Минздрава России и Медицинской палаты РФ. Об этом на пресс-конференции 23 октября заявила директор регионального департамента здравоохранения Лариса Кокорина.

Из 43 сотрудников Чернавского тубдиспансера 20 уже трудоустроены. Из них 19 работает в Курганском тубдиспансере — их утром и вечером на работу и обратно подвозит «Газель».

На пенсию по возрасту вышли 12 человек. Нетрудоустроенными остаются 10 человек: две медсестры, две санитарки и шесть человек из обслуживающего персонала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чернавский тубдиспансер закрыли на капитальный ремонт 15 октября. Медиков и пациентов перевели в другие отделения областного туберкулёзного диспансера. Несколько сотрудников диспансера вместе с представителями курганского штаба Навального и организации «Альянс врачей» в ночь на 17 октября вскрыли опечатанное здание больницы и устроили акцию протеста против её закрытия на ремонт.

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