* запрещённая в России организация

Курск, , 18:31 — REGNUM В Курске три участника религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестованы до 11 ноября. Информация об этом опубликована на портале организации.

В организации утверждают, что 16 октября в Курске по 10 адресам прошли обыски и допросы, после которых три человека были задержаны. В отношении них возбудили уголовные дела, которые затем объединили в одно производство.

При этом в организации отрицают причастность к незаконной деятельности. «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) настаивают, что на территории Российской Федерации запрещена деятельность юридического лица, которое уже прекратило работу, но не запрещено само вероисповедание.