Ульяновск, , 18:26 — REGNUM В Засвияжском районе Ульяновске осуждена преступная группа из пяти человек, которая обвинялась в кражах и мошенничестве. Пострадавшими по делу проходили 20 человек из десяти регионов России, ущерб оценён в 1,4 млн рублей, сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным следствия, преступную группу организовал мужчина, отбывающий наказание в одной из колоний Ульяновской области. Правоохранителями установлено, что злоумышленники размещали на популярном рекламном сайте объявления о продаже породистых щенков, получая в ходе переговоров с потенциальными покупателями информацию об их денежных средствах в банках и при помощи специальных технологий похищали их с лицевого счёта.

Следствием также установлено, что члены преступной группы знакомились на сайтах знакомств с одинокими женщинами, назначая им встречу. Однако затем сообщали им о том, что они якобы задержаны полицией, и для решения конфликта нужны деньги. Женщины переводили средства на номера телефонов и банковские карты.

Пострадавшими по делу проходят 20 жителей из десяти регионов — Архангельской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Курганской, Мурманской, Ярославской областей, Красноярского края, Прикамья и Югры. Ущерб оценён в 1,4 млн рублей.

В зависимости от роли и степени участия злоумышленники признаны судом виновными кражах с банковского счета и мошенничестве, получив от 7 до 10,5 лет с отбыванием наказаний в колониях строгого и особого режимов со штрафами от 60 тыс. до 150 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Чувашии 52-летняя горожанка трижды стала жертвой мошенников, с которыми знакомилась через телефонное приложение. В общей сложности аферистам она перечислила более 1 млн рублей. Правоохранителям она сообщила, что через некоторое время после переписки с иностранцами все они начинали просить у неё деньги под разными предлогами.

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