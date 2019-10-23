х. Чернозубов, , 18:21 — REGNUM Допрос двоих человек по делу о перестрелке в Орловском районе Ростовской области, в которой были убиты пять человек, ведут сотрудники правоохранительных органах

«Двоих допрашивают в качестве свидетелей, двое находятся в розыске», — цитирует ТАСС неназванный источник в экстренных службах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября на хуторе Чернозубов в результате перестрелки были убиты пять человек, двое ранены. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Утром 23 октября появилась информация о двух задержанных, однако пока СК официально подтвердил задержание лишь одного подозреваемого по делу.