Волгоград, , 17:51 — REGNUM Легковой автомобиль протаранил патрульную машину ДПС в Городищенском районе Волгоградской области. Нарушитель проигнорировал предупреждение о ремонтных работах на дороге, не справился с управлением и снёс автомобиль полицейских. Служебный транспорт восстановлению не подлежит, сообщили 23 октября в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло 23 октября около 14:00 на 23 км трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский. На участке дороги проводились ремонтные работы. Для информирования автолюбителей были выставлены соответствующие дорожные знаки и организовано несение службы нарядом батальона ДПС с патрульным автомобилем, на котором были включены проблесковые маячки. 33-летний водитель легковой автомашины Volvo превысил разрешённый скоростной режим, проигнорировал установленные знаки, не справился с управлением и протаранил служебный автомобиль «Лада Приора». Полицейские находились рядом с машиной, успели среагировать на опасный манёвр и предупредили рабочих. В результате автоаварии никто не пострадал.

Лихача привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, ему также предстоит возместить причинённый ущерб.