Майкоп, , 18:24 — REGNUM Три человека погибли в результате ДТП в Тахтамукайском районе Адыгеи. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике.

Авария произошла в ночь на 23 октября около 02:20 мск на 19-м километре автодороги Краснодар — Верхнебаканский, между посёлками Яблоновский и Энем. По предварительным данным, 23-летний житель поселка Яблоновского не справился с управлением легковым автомобилем, допустил съезд с дороги, после чего автомобиль упал с моста.

В результате ДТП на месте погибли двое пассажиров автомобиля, 24-летние жители поселка Яблоновского и Теучежского района. Водитель был госпитализирован, но позднее скончался от полученных травм.

Следственное подразделение отдела МВД России по Тахтамукайскому району проводит проверку по факту ДТП, приведшего к гибели людей. Выясняются все обстоятельства и причины аварии.

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